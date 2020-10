Coronavirus: positivo un giocatore del Torino e 2 membri dello staff (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Torino ha reso noto che “nell’ambito dei consueti test per la rilevazione del Covid-19 sono stati riscontrati tre casi di positività: un calciatore della prima squadra e due membri dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono già in isolamento. Il Torino FC continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari“.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) Ilha reso noto che “nell’ambito dei consueti test per la rilevazione del Covid-19 sono stati riscontrati tre casi di positività: un calciatore della prima squadra e due. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono già in isolamento. IlFC continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari“.L'articolo MeteoWeb.

stanzaselvaggia : Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - RaiNews : #Coronavirus in #Cina. A Qingdao completati 11 milioni di test in 4 giorni: nessun positivo - MediasetTgcom24 : Coronavirus Anche Valentino Rossi positivo - il_Giangi : #Corona positivo alla #COVID19. Assurdo questo accanimento per aver fatto due foto. #17ottobre #covid_19 #covid?19… - LaStampa : Coronavirus, un positivo nel Crotone: è il romeno Dragus. Nel pomeriggio c’è la partita con la Juve -