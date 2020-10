Coronavirus | oggi 10 925 nuovi casi e record assoluto di tamponi | la curva inizia ad appiattirsi Morti dimezzati negli ultimi due giorni | e aumenta la % degli asintomatici DATI

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 17 ottobre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 47, 1.255 guariti e 10.925su 165.877. E’ quindi risultato positivo il 6,6% deieffettuati, in linea rispetto al dato di ieri. E’ il secondo giorno consecutivo in cui il numero deidiminuisce rispetto al giorno precedente, e si è dimezzato in due. L’aumento deiè inoltre molto più lento rispetto aiscorsi: un primo segnale che evidenzia come laad. Le Regioni con il più alto ...