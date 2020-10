Convegno dei GI di Confindustria | EY guarda al futuro con gli occhi degli Under 40

(Di sabato 17 ottobre 2020) Il ruolo fondamentale dell’istruzione e della formazione delle nuove generazioni in un contesto nazionale segnato dalla crisi da Covid-19, è stato al centro delle riflessioni e considerazioni emerse durante la seconda giornata del 35°dei Giovani Imprenditori nell’intervento di Massimo Antonelli, Ceo di EY in Italia e Managing Partner dell’Area Med.ndo al– si legge in una nota – è necessario investire di più nell’istruzione e nella formazioneimprenditori di oggi e di domani affinché le imprese del Paese possano partecipare attivamente alla ripresa. In Italia si registrano oggigiorno 150 mila posti di lavoro vacanti perché mancano le competenze necessarie e adeguate a fronte di una disoccupazione giovanile che ormai ...

GIConfindustria : Inizia #Futuri2020. Pronti all’impresa, il 35° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria. ??Segui la diret… - GIConfindustria : Inizia la seconda giornata di #Futuri2020. Pronti all’impresa, il 35° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindu… - GIConfindustria : #Futuri2020. Pronti all’impresa Leggi le tesi del Presidente Riccardo Di Stefano al 35° Convegno dei Giovani Impre… - MGualtierotti : RT @CislNazionale: Irresponsabile da parte del #Governo pensare di sbloccare i #licenziamenti. Sarebbe un disastro sociale. Noi dobbiamo tr… - ottavio05 : RT @CislNazionale: Irresponsabile da parte del #Governo pensare di sbloccare i #licenziamenti. Sarebbe un disastro sociale. Noi dobbiamo tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Convegno dei

Tra le spese contestate ci sono quelle per sale convegni, necrologi, biglietti per spettacoli, cene in ristoranti, acquisti di coppe e targhe, dolci, legumi e vini, prestazioni professionali non ...La Procura di Cagliari ha chiuso l’inchiesta nei confronti di sedici ex consiglieri regionali del Pd in carica dal 2009 al 2014 (quattordicesima legislatura) accusati di peculato per aver speso illeci ...