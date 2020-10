Chiesa, rosso al 60′. Primo calciatore della Juve espulso all’esordio (Di sabato 17 ottobre 2020) E’ finita al 60′ la partita di Federico Chiesa. Per lui cartellino rosso nel match di Crotone a causa di un pestone ai danni di Cigarini. OptaPaolo fa sapere che è il Primo giocatore ad aver ricevuto un cartellino rosso nella sua gara d’esordio in Serie A con la Juventus nell’era dei tre punti a vittoria. Foto: sito ufficiale Juve L'articolo Chiesa, rosso al 60′. Primo calciatore della Juve espulso all’esordio proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 ottobre 2020) E’ finita al 60′ la partita di Federico. Per lui cartellinonel match di Crotone a causa di un pestone ai danni di Cigarini. OptaPaolo fa sapere che è ilgiocatore ad aver ricevuto un cartellinonella sua gara d’esordio in Serie A con lantus nell’era dei tre punti a vittoria. Foto: sito ufficialeL'articoloal 60′.all’esordio proviene da Alfredo Pedullà.

