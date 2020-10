Calcio: Juve; Dybala parte per Crotone, Ramsey no (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 17 OTT - Erano i due dubbi della vigilia di Andrea Pirlo, il tecnico doveva valutare le loro condizioni: alla fine, Paulo Dybala partirà per Crotone mentre Aaron Ramsey resterà sotto ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 17 OTT - Erano i due dubbi della vigilia di Andrea Pirlo, il tecnico doveva valutare le loro condizioni: alla fine, Paulopartirà permentre Aaronresterà sotto ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juve Il 3-0 per la Juve: una sentenza contro il calcio. Ma evita altri colpi di mano alla De Laurentiis e salva il campionato Calciomercato.com ANTONIO CABRINI: "Castori ottimo tecnico, ma ora tocca ai calciatori

impegno e sacrificio hanno reso Cabrini bandiera della Juventus, squadra della quale fu capitano, e orgoglio italiano nel mondo grazie al successo degli azzurri al Mundial di Spagna ‘82. “Il fidanzato ...

Crotone, Dragus positivo: stasera niente Juve. Parma, altro contagiato: i casi diventano 5

Il covid colpisce anche il Crotone calcio. Alla vigilia della partita contro la Juventus, in programma questa sera alle 20,45, il club ha reso noto che il calciatore Denis Dragus, di rientro dagli ...

