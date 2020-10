Anteprime Il Segreto puntata 21 ottobre 2020 | Puente Viejo brucia | Camelia in pericolo

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 17 ottobre 2020) Mercoledì 21– La sofferenza di Adolfo: scopriamo che il figlio della marchesa Isabel de Los Visos non riesce più a trattenere il suo amore per Marta. Infatti dice apertamente alla giovane Solozabal, che ora è suo desiderio di concludere la sua storia con Rosa. La ragazza però teme la reazione della sorella e non è certa che starà calma e accetterà la notizia in silenzio e senza ribellarsi. Come la prenderà Rosa? Intanto un piromane semina il panico per il paese e tutti ricordano i tempi di Fernando Mesia. Nel frattempo Marta e Rosa vengono a sapere che la madre di Pablo è ancora viva. Dolores poi è molto preoccupata per la scomparsa di Tiburcio. Infinesarà inper colpa ...