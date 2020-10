Xbox Series X/S in un nuovo video che mostra l'auto-HDR in azione (Di venerdì 16 ottobre 2020) Microsoft ha rivelato che Xbox Series X e S saranno in grado di applicare l'HDR ai giochi più vecchi sul nuovo hardware.Il colosso di Redmond ha lavorato a una nuova tecnologia che consentirà ai titoli legacy di funzionare su hardware di nuova generazione con HDR applicato automaticamente.Come Microsoft ha affermato in precedenza, le nuove console convertiranno automaticamente L'SDR in HDR senza perdere il design "artistico originale" del gioco e ora un video ci mostra la funzionalità in azione.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 ottobre 2020) Microsoft ha rivelato cheX e S saranno in grado di applicare l'HDR ai giochi più vecchi sulhardware.Il colosso di Redmond ha lavorato a una nuova tecnologia che consentirà ai titoli legacy di funzionare su hardware di nuova genercon HDR applicatomaticamente.Come Microsoft ha affermato in precedenza, le nuove console convertirannomaticamente L'SDR in HDR senza perdere il design "artistico originale" del gioco e ora uncila funzionalità in.Leggi altro...

Tanzen : Oggi vi annuncio il secondo Crowdfunding (dopo il primo incredibile di 13.000 euro...ancora grazie!) per Gameplay C… - XboxItalia : Sogna assieme a noi. Sogna mondi di gioco dal realismo vibrante. Sogna di giocare alla velocità della luce. Sogn… - RGC_RoboRob : RT @spaziogames: Una scelta pensata per lasciar maggior potenza a disposizione dei giochi. #XboxSeriesX - spaziogames : Una scelta pensata per lasciar maggior potenza a disposizione dei giochi. #XboxSeriesX - NuTeslaRes : #La lista dei giochi ottimizzati per sfruttare la potenza di Xbox Series X e Series S al lancio -… -