Wind e Tre | telefonate senza consenso | multa alle compagnie

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Interessanti novità che, molto probabilmente, faranno felici coloro che, in qualità di utenti di servizi telefonici, hanno subito per mesi campagne di marketing oltre i confini della legalità, con plurimenei più diversi orari della giornata. Infatti, è recentemente intervenuto il Garante della Privacy che ha deciso di sanzionare letelefoniche responsabili di tali attività contrarie ai fondamentali diritti del consumatore. Si tratta di unamilionaria emessa nei confronti diTre Spa, e che sicuramente servirà anche da ‘ammonimento’ per i comportamenti futuri dei gestori dei servizi telefonici. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più su bolletta telefono mensile e cambiamento unilaterale di ...

mmachiavelli : @Michele_Arnese @LauraCarpini @mrtlgu Michele e' cambiato qualcosa un mese dopo? Un caro saluto Marco Che cosa… - rotfleur : @therealreessa La tre/wind sono sempre state pessime compagnie. Scappa il prima possibile! - therealreessa : Ero abbastanza soddisfatta con la tre, ma da quando sono con wind fanno solo cazzate, imbarazzanti - selenashulahoop : @chocostyles Windtre. Ero passata a Tre per fuggire dalla Wind e si sono unite ?? Però devo dire che ho un'offerta p… - YourVoiceSpA : La consolidata partnership con @WindTreOfficial ha dato nuovi frutti supportando @TelefonoAmicoit attraverso la for… -

In arrivo tanti GIGA! Gli SMS in arrivo agli ex clienti 3 Italia e Wind con le offerte Giga per Te personalizzate.Windtre è uno dei principali operatori nelle telecomunicazioni presenti in Italia, offrendo servizi sia per la telefonia fissa che per quella mobile. Tra le altre cose, i clienti Windtre possono anche ...