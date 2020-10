Traffico Roma del 16-10-2020 ore 12:30 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane via del Foro Italico per lavori sulle alberature è chiusa la rampa di uscita per Corso di Francia possibili difficoltà di circolazione su via Portuense per il concorso alla nuova fiera di Roma il cui termine sarà oggi alle 18 sulla linea metro la stazione Castro Pretorio è chiusa per la sostituzione di ascensori e scale mobili per cui treni transitano senza fermare stazioni alternative quelli di policlinico di Termini fino al 7 dicembre per lavori la linea C della metropolitana anticipa la chiusura del servizio ultima corsa ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane via del Foro Italico per lavori sulle alberature è chiusa la rampa di uscita per Corso di Francia possibili difficoltà di circolazione su via Portuense per il concorso alla nuova fiera diil cui termine sarà oggi alle 18 sulla linea metro la stazione Castro Pretorio è chiusa per la sostituzione di ascensori e scale mobili per cui treni transitano senza fermare stazioni alternative quelli di policlinico di Termini fino al 7 dicembre per lavori la linea C della metropolitana anticipa la chiusura del servizio ultima corsa ...

emergenzavvf : Dalle 8 di stamattina i #vigilidelfuoco hanno effettuato più di 70 interventi per il #maltempo cha ha interessato l… - IlPrimatoN : Le due fazioni si sono affrontate in mezzo al traffico cittadino - LuceverdeRoma : [AGG] #treni - linea AV Roma – Firenze >Roma traffico ferroviario fortemente rallentato in prossimità di Capena pe… - VAIstradeanas : 12:35 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Cassia ????code tra G.R.A. e Via di Grottarossa > Roma Centro #Luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 16-10-2020 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Fiumicino, Carabinieri arrestano un trafficante di stupefacenti che operava tra Spagna e Italia

ROMA (CRONACA) – In manette un 35enne romano ilmamilio.it - nota del Comando dei Carabinieri Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri di Ostia, in collaborazione con il personale della Polizia di Frontier ...

Traffico di stupefacenti tra Spagna e Italia, un arresto dei carabinieri di Ostia

A finire in manette un 35enne romano nell’ambito dell’operazione ‘Hispania’ che lo scorso mese di giugno aveva consentito l’arresto di nove persone ...

ROMA (CRONACA) – In manette un 35enne romano ilmamilio.it - nota del Comando dei Carabinieri Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri di Ostia, in collaborazione con il personale della Polizia di Frontier ...A finire in manette un 35enne romano nell’ambito dell’operazione ‘Hispania’ che lo scorso mese di giugno aveva consentito l’arresto di nove persone ...