Tennis | Marketa Vondrousova positiva al coronavirus | si sente piuttosto bene Avrebbe dovuto giocare a Ostrava

(Di venerdì 16 ottobre 2020)nel torneo di casa, a, e invecesi ritrova a doverlo guardare da considerevole distanza dai campi. La ceca, infatti, è risultataal, e pertanto si è dovuta cancellare dal penultimo torneo WTA della stagione., dopo la finale raggiunta al Roland Garros nel 2019, quest’anno era riuscita a spingersi fino alle semifinali di Roma, dov’era stata sconfitta dalla connazionale Karolina Pliskova, mentre a Parigi si era dovuta fermare all’esordio, contro colei che il torneo l’poi vinto (o meglio, dominato), la polacca Iga Swiatek. L’attuale numero 20 del mondo (best ranking di numero 14) aveva ...

