Temptation Island 2020: Alberto e Speranza stanno ancora insieme? La testimonianza shock (Di venerdì 16 ottobre 2020) Alberto Maritato e Speranza Capasso sono probabilmente la coppia più criticata di questa seconda edizione di Temptation Island 2020. I due stanno insieme da sedici anni e lui ha deciso di portarla nel reality show di Canale 5 per capire se la ama o se la loro relazione è soltanto abitudine. L’epilogo è stato inaspettato: non solo Alberto ha stabilito fin da subito un grande feeling con la tentatrice Nunzia Taglialatela, anche lei napoletana, ma i due sono andati decisamente oltre, visto che hanno dormito insieme e si sono baciati tutta la notte. Nel vedere queste immagini Speranza ha pianto e ha detto che è finita, ma ancora non si sa come sia andato il ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 ottobre 2020)Maritato eCapasso sono probabilmente la coppia più criticata di questa seconda edizione di. I dueda sedici anni e lui ha deciso di portarla nel reality show di Canale 5 per capire se la ama o se la loro relazione è soltanto abitudine. L’epilogo è stato inaspettato: non soloha stabilito fin da subito un grande feeling con la tentatrice Nunzia Taglialatela, anche lei napoletana, ma i due sono andati decisamente oltre, visto che hanno dormitoe si sono baciati tutta la notte. Nel vedere queste immaginiha pianto e ha detto che è finita, manon si sa come sia andato il ...

