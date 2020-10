Spadafora attacca Ronaldo | “La bravura non lo autorizza a essere irrispettoso e a mentire”

(Di venerdì 16 ottobre 2020) “La notorietà e ladi certi calciatori non liadarroganti, irrispettosi verso le istituzioni e a mentire: anzi, più si è noti più si dovrebbe avvertire la responsabilità di pensare prima di parlare e di dare il buon esempio”. Sono queste le durissime dichiarazioni del ministro dello sport Vincenzo, rilasciate al telefono all’Ansa, nel commentare le parole di Cristianoche ha negato di aver violato il protocollo anti-Covid.

«Non ho infranto il protocollo, è una bugia». Cristiano Ronaldo, sceglie una diretta Instagram (in quarantena nella sua villa torinese) per replicare al ministro ...Cristiano Ronaldo replica al ministro dello sport Vincenzo Spadafora . "Non è vero che ho violato il protocollo , è una ...