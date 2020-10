Snow volley | riconoscimento per il TeamIta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Non tutti, forse, conoscono lolo sport invernale simile al beach, considerato a tutti gli effetti uno sport estremo. Infatti i campi da gioco non sono fatti in sabbia bensì in neve. Le regole sono simile a quelle del beachma il campo è composto da neve. Questo sport muove i primi passi in Italia nel 2013, nato dalla voglia di alcuni gruppi di persone di creare qualcosa “ad alta quota”. Dal 2013, anno in cui il tour europeo approda a Bolzano, le tappe non si sono mai fermate e la sua popolarità, è cresciuta nel tempo. Tanto che a Roma qualche settimana fa è stato donato unistituzionale aldi, ...