Se è una colpa essere iraniani. Il NYT chiede “pietà” davanti al picco della pandemia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Con l’amministrazione Trump, essere iraniani è un crimine sufficiente perché non si abbia pietà nemmeno con la pandemia, che sta toccando picchi di decessi e contagi sempre più preoccupanti. A dirlo è il New York Times, in un editoriale collettivo intitolato “Il bilancio di morti del Covid-19 in Iran sta crescendo. Mostra compassione, Mr. Trump”.“I tentativi Usa di tagliare fuori l’Iran dal resto del mondo nel pieno della pandemia sono crudeli”. – scrivono gli autori, anche con riferimento alle ultime sanzioni contro le poche banche ancora in grado di avere qualche rapporto con la rete finanziaria internazionale –. M così lo è, si aggiunge, “anche il rifiuto dell’Iran di liberare i ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Con l’amministrazione Trump,è un crimine sufficiente perché non si abbia pietà nemmeno con la, che sta toccando picchi di decessi e contagi sempre più preoccupanti. A dirlo è il New York Times, in un editoriale collettivo intitolato “Il bilancio di morti del Covid-19 in Iran sta crescendo. Mostra compassione, Mr. Trump”.“I tentativi Usa di tagliare fuori l’Iran dal resto del mondo nel pienosono crudeli”. – scrivono gli autori, anche con riferimento alle ultime sanzioni contro le poche banche ancora in grado di avere qualche rapporto con la rete finanziaria internazionale –. M così lo è, si aggiunge, “anche il rifiuto dell’Iran di liberare i ...

Ultime Notizie dalla rete : una colpa Se è una colpa essere iraniani. Il NYT chiede “pietà” davanti al picco della pandemia L'HuffPost Damiano da oggi il singolo d'esordio “Colpa Della Verità”

ROMA - Da oggi 16 ottobre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming, Il brano di debutto di Damiano “Colpa Della Verità”, un quadro musicale che mostra all’ascol ...

Perin sbotta: “non sono un untore, se fossimo stati la Juve…”

Nella mia famiglia sono tutti negativi. La verità è che in una dozzina di ore cambia il quadro clinico, neppure gli specialisti sanno molto. E sia chiaro che il caos di Juve-Napoli non è iniziato per ...

