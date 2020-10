Salgono i contagi, stop ai ricoveri programmati (Di venerdì 16 ottobre 2020) Campania ancora osservata speciale: ieri 1.261 positivi (68 con sintomi) su 14.222 tamponi. Tre i deceduti e 148 i guariti. Sono 67 i posti di terapia intensiva occupati sui 110 attivi; 786 i posti di degenza ordinaria occupati su 820 complessivi. Così il presidente della regione De Luca, ha annunciato nuove misure: «Nel weekend di Halloween chiuderemo tutto alle 22. Non sarà consentita la mobilità. Potremmo decidere un blocco della mobilità dopo la mezzanotte anche prima di quel weekend. Sentiremo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 16 ottobre 2020) Campania ancora osservata speciale: ieri 1.261 positivi (68 con sintomi) su 14.222 tamponi. Tre i deceduti e 148 i guariti. Sono 67 i posti di terapia intensiva occupati sui 110 attivi; 786 i posti di degenza ordinaria occupati su 820 complessivi. Così il presidente della regione De Luca, ha annunciato nuove misure: «Nel weekend di Halloween chiuderemo tutto alle 22. Non sarà consentita la mobilità. Potremmo decidere un blocco della mobilità dopo la mezzanotte anche prima di quel weekend. Sentiremo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

QUARTO - Altri 11 casi di Covid a Quarto dove attualmente sono 73 le persone contagiate, di cui una è ancora ricoverata in ospedale. Dall'inizio dell'epidemia sono 145 i casi registrati in città, ment ...

Virus - 20 nuovi contagiati nel Sannio (e siamo a 450). 24 i guariti

Alle ore 17.43, di oggi 16 ottobre, l'ASL di Benevento ha comunicato il suo quotidiano "report delle ore 12" relativo ai casi segnalati entro le ore 24 del 15 ottobre. Dai numeri si evince che altre 2 ...

