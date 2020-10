Quando Mara Venier era «sfortunata in amore» prima di incontrare Nicola Carraro

(Di venerdì 16 ottobre 2020) «Lascio Domenica In per dedicarmi a mio marito». Mara Venier tutti gli anni annuncia l’addio al programma Rai di cui è regina, ma «stavolta è vero». Ha «un’età» (il 20 ottobre saranno 70), ha spiegato a Repubblica, e vuole passare più tempo con Nicola Carraro. I due, sposati dal 2006, sono innamoratissimi. E di continuo si scambiano messaggi social pieni di tenerezza. Lo scorso giugno, quando hanno festeggiato quattordici anni di matrimonio, lei, pubblicando una foto delle nozze, ha scritto: «Buon anniversario amore mio… sembra ieri, invece sono passati 14 anni… ti amo amore grande della mia vita».

