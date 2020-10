PS5 svela le funzioni di condivisone e le capacità del microfono di DualSense

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Sony ha presentato l'interfaccia utente di PS5, insieme a molte nuove funzionalità che sembrano essere piuttosto interessanti, come quelle di condivisione e le capacità deldel nuovo.La funzione di condivisione del sistema vi consentirà ora di acquisire immagini fino a 4K. Queste schermate possono anche essere inviate a siti di social media esterni, come Twitter ad esempio. Una caratteristica molto interessante è che se invierete uno screenshot a un altro giocatore che non ha raggiunto un determinato punto in un gioco, potrete effettivamente dare un avviso di spoiler al ricevitore.Abbiamo ottenuto alcuni dettagli in più anche sul controllere sulle sue capacità del, che potrà essere utilizzato sia per registrare e inviare messaggi ...