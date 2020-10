Previsioni Meteo | importanti novità per la prossima settimana | evoluzione clamorosa

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 16 ottobre 2020)– Dobbiamo attenderci un crescendo di alta pressione, nel corso dei prossimi giorni sull’Italia, ma piuttosto graduale, per via di una circolazione settentrionale che persisterebbe ancora fino al 20 circa, sulla scia di una saccatura in lentae assorbimento verso l’Est/Nordest Europa. In termini di instabilità, essa andrebbe via via riducendosi nel weekend, fino a divenire molto settoriale o assente per gli inizi della, tuttavia l’aria fresca si farebbe ancora sentire, specie sulle aree adriatiche, appenniniche e al Sud. Insomma, prossimi giorni con tempo sempre più asciutto sull’Italia, ma ancora con sotto media termica. Nel corso dellae verso il weekend ...