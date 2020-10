Per Salvini chi dice “lockdown a Natale” commette un crimine contro gli italiani. E lui che a Roma era senza mascherina? (Di venerdì 16 ottobre 2020) Matteo Salvini oggi rispondendo ai giornalisti alla Bi.Mu, la fiera delle macchine utensili a Fieramilano ha attaccato: “Chi dice forse facciamo un lockdown a Natale commette un crimine nei confronti del popolo italiano”. Il leader della Lega Matteo Salvini poi ha aggiunto: “Gli italiani dal Governo si aspettano chiarezza e certezze, non supposizioni e idee. Non è ammesso il forse o il vedremo”. Con chi ce l’ha Salvini? L’unico che ha parlato di lockdown a Natale nell’ordine delle cose è stato Andrea Crisanti che a Rainews aveva spiegato: “Io penso che sia nell’ordine delle cose: un lockdown in quel periodo potrebbe resettare in qualche modo il sistema, abbassare la trasmissione e aumentare il contact ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Matteooggi rispondendo ai giornalisti alla Bi.Mu, la fiera delle macchine utensili a Fieramilano ha attaccato: “Chiforse facciamo un lockdown a Nataleunnei confronti del popolo italiano”. Il leader della Lega Matteopoi ha aggiunto: “Glidal Governo si aspettano chiarezza e certezze, non supposizioni e idee. Non è ammesso il forse o il vedremo”. Con chi ce l’ha? L’unico che ha parlato di lockdown a Natale nell’ordine delle cose è stato Andrea Crisanti che a Rainews aveva spiegato: “Io penso che sia nell’ordine delle cose: un lockdown in quel periodo potrebbe resettare in qualche modo il sistema, abbassare la trasmissione e aumentare il contact ...

