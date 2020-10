Patrizia De Blanck, il dramma segreto al Gf Vip: «Mi hanno fatto delle iniezioni, sono andata avanti così». Concorrenti commossi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Patrizia De Blanck, il dramma segreto al Gf Vip: «Mi hanno fatto delle iniezioni, sono andata avanti così». La contessa De Blanck ha sorpreso i telespettatori con delle rivelazioni molto intime fatte a cuore aperto ai suoi coinquilini. La concorrente ha parlato di un episodio che ha cambiato la sua vita. Ecco le parole di Patrizia De Blanck: «Mi sono girate talmente tanto le pa**e che feci di corsa tutta la salita e ho perso il bambino. Mi hanno fatto il raschiamento e l’ho perso. Mi avevano fatto delle ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 16 ottobre 2020)De, ilal Gf Vip: «Micosì». La contessa Deha sorpreso i telespettatori conrivelazioni molto intime fatte a cuore aperto ai suoi coinquilini. La concorrente ha parlato di un episodio che ha cambiato la sua vita. Ecco le parole diDe: «Migirate talmente tanto le pa**e che feci di corsa tutta la salita e ho perso il bambino. Miil raschiamento e l’ho perso. Mi avevano...

trash_italiano : Patrizia De Blanck sugli omosessuali: 'hanno un’altra maniera di ragionare'. La dichiarazione scuote il web - al_ess_ia_ : Patrizia De Blanck da ragazza #gfvip - fabriburatti : Gli unici motivi per cui seguo il GF vip : Stefania Orlando Patrizia De Blanck Tommaso Zorzi Guenda Goria Frances… - SadGirl74108218 : CRISTIANO MALGIOGLIO VS PATRIZIA DE BLANCK. SCONTRO FRA TITANI #GFVIP - GiuBoxOfficial : Sono pronto a commentare la qualunque, con la stessa foga di Patrizia De Blanck che mangia in piena notte. #GFVIP -