Nuove denunce dei parenti delle vittime di Bergamo: "Le colpe della Regione sul piano pandemico" (Di venerdì 16 ottobre 2020) AGI – Nel centinaio di Nuove denunce depositate alla Procura di Bergamo dal Comitato Noi denunceremo, ‘entra', rispetto a quelle precedenti, un possibile nuovo tema di responsabilità contestato dai familiari delle vittime alle istituzioni relativo alla mancata adozione dei piani pandemici. "Gravi omissioni della Regione" Negli esposti letti dall'AGI, si dà conto dell'”assenza di un piano pandemico adeguato e della mancanza di piani attuativi regionali adeguati, considerando che la normativa italiana prevede che i piani pandemici nazionali vengano redatti al ... Leggi su agi (Di venerdì 16 ottobre 2020) AGI;– Nel centinaio didepositate alla Procura didal Comitato Noiremo,;‘entra', rispetto a quelle precedenti, un possibile nuovo tema di responsabilità contestato dai familiarialle;istituzioni relativo alla mancata adozione dei piani pandemici. "Gravi omissioni" Negli esposti letti dall'AGI, si dà;conto dell'”assenza di unadeguato emancanza;di piani attuativi regionali adeguati, considerando che la normativa italiana prevede che i piani pandemici nazionali vengano redatti al ...

Nelle 'nuove' denunce sono presenti tutti i temi delle precedenti, compreso quello della mancata 'zona rossa' in Val Seriana, con paventate responsabilità di Governo e Regione, su cui la Procura di ...

