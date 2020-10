Napoli, protesta conducenti scuolabus sotto la sede della Regione (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I conducenti degli scuolabus in presidio sul lungomare di Mergellina a Napoli contro la decisione del Governatore De Luca di chiudere gli istituti scolastici campani, senza fornire aiuti economici per la categoria profondamente colpita dalla nuova ordinanza. Sono diretti sotto la sede della Regione Campania a Santa Lucia dove oggi è prevista anche la mobilitazione dei genitori degli alunni. I conducenti dei bus gialli dedicati al trasporto scolastico chiedono ora un aiuto economico dopo il blocco delle attività del mondo della scuola. Sono partiti questa mattina da Fuorigrotta scortati dagli agenti di polizia, ora la carovana gialla è in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Idegliin presidio sul lungomare di Mergellina acontro la decisione del Governatore De Luca di chiudere gli istituti scolastici campani, senza fornire aiuti economici per la categoria profondamente colpita dalla nuova ordinanza. Sono direttilaCampania a Santa Lucia dove oggi è prevista anche la mobilitazione dei genitori degli alunni. Idei bus gialli dedicati al trasporto scolastico chiedono ora un aiuto economico dopo il blocco delle attività del mondoscuola. Sono partiti questa mattina da Fuorigrotta scortati dagli agenti di polizia, ora la carovana gialla è in ...

