(Di venerdì 16 ottobre 2020) Laper ildoping che vede coinvolto Andreaarriverà solo a metà. Lo ha comunicato ufficialmente, e tramite un comunicato, il Tas di Losanna dopo l’udienza che si e’ tenuta oggi. Il tribunale arbitrale internazionale dello sport non comunicherà una decisione in questi giorni. La stagione 2020 del pilota italiano dell’Aprilia e’ dunque gia’ terminata.

sportface2016 : #MotoGP, caso #Iannone: la sentenza arriverà a metà novembre - AlessioPiana130 : La sentenza del caso #Iannone da parte del TAS-CAS è attesa per metà novembre Dunque, nel caso, potrebbe correre so… - sportli26181512 : Caso Iannone, la sentenza arriverà a metà novembre: Ieri Andrea Iannone si è presentato davanti al Tas di Losanna p… - SkySportMotoGP : ULTIM'ORA #MotoGP Il TAS ha comunicato quando verrà emessa la sentenza sul Caso Iannone #SkyMotori #SkyMotoGP - BreakingItalyNe : RT @repubblica: MotoGp il caso Arbolino che fa tremare il paddock -

Ieri Andrea Iannone si è presentato davanti al Tas di Losanna per l'udienza dopo il presunto caso di doping, che ha portato ai 18 mesi di sospensione. Oggi il tribunale arbitrale internazionale ...