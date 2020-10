Milano: monopattino contro auto, 19enne ferito in modo lieve (Di venerdì 16 ottobre 2020) Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito in modo lieve dopo essere andato a sbattere contro un'auto mentre guidava il suo monopattino. L'incidente è avvenuto ieri sera a Milano, poco dopo la mezzanotte, in via Procaccini (zona Sempione) e sono stati allertati i vigili urbani. Il giovane è stato portato in ospedale in codice verde. Leggi su iltempo (Di venerdì 16 ottobre 2020), 16 ott. (Adnkronos) - Un ragazzo di 19 anni è rimastoindopo essere andato a sbattereun'mentre guidava il suo. L'incidente è avvenuto ieri sera a, poco dopo la mezzanotte, in via Procaccini (zona Sempione) e sono stati allertati i vigili urbani. Il giovane è stato portato in ospedale in codice verde.

