Maran: «Prima gioivamo per un gol, adesso esultiamo per un giocatore negativizzato» (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Rolando Maran, tecnico del Genoa decimato dai contagi da Covid. Sono stati 22 i positivi, nel club: 17 giocatori (9 dei quali ancora in isolamento). Maran parla del giorno in cui arrivò la notizia della positività di Perin, il primo colpito dal virus. «Impensabile. Non voglio dire “incredibile”, perché il Covid19 è una cosa seria, ma non ci aspettavamo che potesse colpirci in quella misura e con quella forza. Avevamo sempre fatto le cose con grande cautela ed attenzione. Invece da quel giorno ci sono stati pochi allenamenti, nessuna partita, e se Prima gioivamo per un gol, adesso esultiamo per un giocatore negativizzato. Siamo su questi livelli». Sul giorno della ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Rolando, tecnico del Genoa decimato dai contagi da Covid. Sono stati 22 i positivi, nel club: 17 giocatori (9 dei quali ancora in isolamento).parla del giorno in cui arrivò la notizia della positività di Perin, il primo colpito dal virus. «Impensabile. Non voglio dire “incredibile”, perché il Covid19 è una cosa seria, ma non ci aspettavamo che potesse colpirci in quella misura e con quella forza. Avevamo sempre fatto le cose con grande cautela ed attenzione. Invece da quel giorno ci sono stati pochi allenamenti, nessuna partita, e seper un gol,per un. Siamo su questi livelli». Sul giorno della ...

Commenta per primo Un altro giocatore del Genoa è risultato negativo al tampone e potrà dunque tornare a disposizione di Rolando Maran. Questo il comunicato ufficiale diramato dal club: ' Il Genoa Cfc ...

Il Genoa sorride: finalmente altri quattro tornano negativi. Ieri si sono aggiunti anche Behrami, Biraschi, Melegoni e Schöne ...

