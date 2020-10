‘Mamme narranti’ | a Roma l’ambulatorio pediatrico diventa uno spazio per raccontarsi

Leggi su dire

(Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – “Nel mio ambulatorio, una volta al mese, facciamo un incontro tra mamme provenienti da diversi Paesi del mondo che a turno raccontano come si addormentavano da bambine. È un modo per regalare qualcosa agli altri nella leggerezza”. In un’intervista pubblicata sull’ultimo numero di ‘Pediatria’, la rivista ufficiale della Società italiana di pediatria (Sip), Andrea Satta, pediatra di famiglia e cantante del gruppo ‘Tetes de Bois’, racconta il suo progetto ‘Mamme narranti’.