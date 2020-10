Little Mix: il nuovo singolo Happiness è un trionfo pop (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo quella delizia che è Holiday e Not a Pop Song (con la frecciatina a Simon Cowell), oggi le Little Mix hanno fatto nuovamente centro con un altro singolo, Happiness. Anche questo pezzo è estratto da Confetti, il nuovo album del gruppo britannico in uscita il prossimo 6 novembre. Happiness parte abbastanza debole, ma al ritornello esplode e cattura con una melodia davvero catchy. Così adorabilmente tamarra e pop che sembra la nuova sigla di qualche locale gay. E con gli ascolti cresce, è quasi impossibile non canticchiarla… Another burst of CONFETTI is coming your way Happiness, out this Friday! https://t.co/gF2JdY7d3P #Confetti pic.twitter.com/3p6RxOFSSk — Little Mix (@LittleMix) October 15, ... Leggi su biccy (Di venerdì 16 ottobre 2020) Dopo quella delizia che è Holiday e Not a Pop Song (con la frecciatina a Simon Cowell), oggi leMix hanno fatto nuovamente centro con un altro. Anche questo pezzo è estratto da Confetti, ilalbum del gruppo britannico in uscita il prossimo 6 novembre.parte abbastanza debole, ma al ritornello esplode e cattura con una melodia davvero catchy. Così adorabilmente tamarra e pop che sembra la nuova sigla di qualche locale gay. E con gli ascolti cresce, è quasi impossibile non canticchiarla… Another burst of CONFETTI is coming your way, out this Friday! https://t.co/gF2JdY7d3P #Confetti pic.twitter.com/3p6RxOFSSk —Mix (@Mix) October 15, ...

