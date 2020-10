La situazione è disperata: sindaci, Zingaretti e Renzi premono i grillini per il Mes (Di venerdì 16 ottobre 2020) I sostenitori del Mes fanno sentire la propria voce, destinatario Giuseppe Conte che da mesi deve mediare fra l'aperto favore espresso da Pd e Italia Viva e la netta contrarietà dei 5 stelle. Sono ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 ottobre 2020) I sostenitori del Mes fanno sentire la propria voce, destinatario Giuseppe Conte che da mesi deve mediare fra l'aperto favore espresso da Pd e Italia Viva e la netta contrarietà dei 5 stelle. Sono ...

daniele19921 : RT @valelucy3: @MauroLeonardi3 Per la guarigione di Valentino e U. Signore ascoltami. Per Rebecca e N. Per mia madre mio padre mio fratello… - globalistIT : - valelucy3 : @MauroLeonardi3 Per la guarigione di Valentino e U. Signore ascoltami. Per Rebecca e N. Per mia madre mio padre mio… - vatenacttencass : @FannyStravato Tutti sintomatici di rinkoglionite gerontologica.. Situazione disperata,ma non seria ! - BGarattini : “Ci sono dei criminali ovunque si guarda adesso. La situazione è disperata.” #16ottobre 2017 l’ultimo post pubblica… -

Ultime Notizie dalla rete : situazione disperata La situazione è disperata: sindaci, Zingaretti e Renzi premono i grillini per il Mes Globalist.it La situazione è disperata: sindaci, Zingaretti e Renzi premono i grillini per il Mes

Con una lettera firmata da 200 primi cittadini, si chiede il via libera dell'Esecutivo ai fondi europei per la sanità ...

Quarantene a scuola, caos tamponi. La rabbia di Chiassai: "Vergognoso che la Asl non dia risposte ai cittadini"

La mancanza di risposte da parte dell'Ufficio igiene pubblica della Asl ai tanti genitori in attesa di tamponi per i bambini posti in isolamento dopo i casi nelle scuole scatena la rabbia del sindaco ...

Con una lettera firmata da 200 primi cittadini, si chiede il via libera dell'Esecutivo ai fondi europei per la sanità ...La mancanza di risposte da parte dell'Ufficio igiene pubblica della Asl ai tanti genitori in attesa di tamponi per i bambini posti in isolamento dopo i casi nelle scuole scatena la rabbia del sindaco ...