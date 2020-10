La scrittrice Tadjo | “In Africa i presidenti a vita sono una minaccia”

Leggi su dire

(Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – “In Africa la democrazia è in pericolo: aumentano i presidenti che manipolano la Costituzione, imbavagliano le opposizioni e perseguitano i manifestanti per restare al potere. Ma questo fa tornare l’Africa indietro agli anni ’90, quando prevalevano i sistemi a partito unico, mentre la gente ha bisogno di guardare avanti, di lavorare per progredire, senza doversi preoccupare di cosa combinano i loro politici”. Così all’agenzia Dire Veronique Tadjo, scrittrice, poetessa e artista nata a Parigi 65 anni fa e cresciuta ad Abidjan, in Costa d’Avorio, il Paese di suo padre.