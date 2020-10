Juventus, 5 giocatori positivi al Covid-19 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nuovo aggiornamento della Juventus riguardo ai calciatori positivi in casa bianconera. Secondo quanto riportato dallo stesso club torinese tramite una nota ufficiale, sono attualmente 5 i calciatori positivi in rosa.IL COMUNICATOcaption id="attachment 1033257" align="alignnone" width="934" logo Juventus/caption"Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa oggi la positività al Covid 19 di altri tre componenti del gruppo squadra U23: si tratta dei giocatori Bucosse e Wesley e di un componente dello staff. Radu Dragusin, di ritorno dal ritiro della nazionale rumena, è entrato in isolamento fiduciario a causa della riscontrata positività al ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nuovo aggiornamento dellariguardo ai calciatoriin casa bianconera. Secondo quanto riportato dallo stesso club torinese tramite una nota ufficiale, sono attualmente 5 i calciatoriin rosa.IL COMUNICATOcaption id="attachment 1033257" align="alignnone" width="934" logo/caption"Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa oggi latà al19 di altri tre componenti del gruppo squadra U23: si tratta deiBucosse e Wesley e di un componente dello staff. Radu Dragusin, di ritorno dal ritiro della nazionale rumena, è entrato in isolamento fiduciario a causa della riscontratatà al ...

juventusfc : 7?? Bianconeri impegnati ieri con le Nazionali in #NationsLeague ???????????????????? Il recap delle loro gare ??… - pisto_gol : In questi giorni ho letto che tanti giocatori della Juve finalmente “si divertono” grazie agli allenamenti di Pirl… - eleitaliana : RT @juventusfans: Al momento i positivi al Covid-19 in casa Juve sono: Cristiano Ronaldo, Weston McKennie, Lucas Rosa (U23), Tommaso Barbie… - ItaSportPress : Juventus, 5 giocatori positivi al Covid-19 - - AlexWolf009 : Ci sono stati tantissimi casi di giocatori asintomatici. Ma di chi si parla? Solo di quelli della Juve. SENZA LA J… -