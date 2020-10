Giro d’Italia 2020, la tappa Cervia-Monselice di oggi: orari di partenza e di arrivo. Tutti i comuni e province che verranno attraversati (Di venerdì 16 ottobre 2020) oggi venerdì 16 ottobre si corre la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2020, 192 km da Cervia a Monselice. Sulla carta si tratta di una frazione molte semplice e teoricamente rivolta ai velocisti prima di un weekend di fuoco caratterizzato dalla Cronometro del Prosecco e dall’arrivo in salita a Piancavallo. Primi 155 km totalmente pianeggiante, poi in rapida successione i due GPM di quarta categoria del Roccolo e del Calaone, zampellotti semplici e che non dovrebbero mescolare le carte in tavola prima dei 15 km conclusivi totalmente pianeggiante. Le squadre degli sprinter cercheranno l’arrivo in volata, ma attenzione a dei possibili attacchi nel finale. LIVE Giro d’Italia 2020, ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020)venerdì 16 ottobre si corre la tredicesimadeld’Italia, 192 km da. Sulla carta si tratta di una frazione molte semplice e teoricamente rivolta ai velocisti prima di un weekend di fuoco caratterizzato dalla Cronometro del Prosecco e dall’in salita a Piancavallo. Primi 155 km totalmente pianeggiante, poi in rapida successione i due GPM di quarta categoria del Roccolo e del Calaone, zampellotti semplici e che non dovrebbero mescolare le carte in tavola prima dei 15 km conclusivi totalmente pianeggiante. Le squadre degli sprinter cercheranno l’in volata, ma attenzione a dei possibili attacchi nel finale. LIVEd’Italia, ...

