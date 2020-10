Galli: "Tragico dejà vu. Stiamo andando a sbattere, tra 15 giorni come Francia, Spagna, Regno Unito" (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Sto cercando di occuparmi di tutti i pazienti che ho qui. Mi pare una Tragico dejà vu. Lo temevo già da agosto, speravo di sbagliarmi e invece…”. Galli, in un’intervista a La Repubblica, mostra tutta la sua preoccupazione per questa fase dell’epìdemia che Stiamo vivendo.“La situazione a Milano si sta facendo molto allarmante, al limite della saturazione. E ci sono forti criticità anche altrove. Abbiamo assoluto bisogno di far funzionare le indicazioni del decreto del governo. Diversamente la strada già tracciata è quella degli altri paesi europei”.Una preoccupazione che condivide con Crisanti:“Qualche segnale che Stiamo andando a sbattere dobbiamo pur darlo. Tra quindici ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Sto cercando di occuparmi di tutti i pazienti che ho qui. Mi pare una; vu. Lo temevo già da agosto, speravo di sbagliarmi e invece…”., in un’intervista a La Repubblica, mostra tutta la sua preoccupazione per questa fase dell’epìdemia chevivendo.“La situazione a Milano si sta facendo molto allarmante, al limite della saturazione. E ci sono forti criticità anche altrove. Abbiamo assoluto bisogno di far funzionare le indicazioni del decreto del governo. Diversamente la strada già tracciata è quella degli altri paesi europei”.Una preoccupazione che condivide con Crisanti:“Qualche segnale chedobbiamo pur darlo. Tra quindici ...

