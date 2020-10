Coronavirus in Campania | a Napoli le mamme protestano sotto Palazzo Santa Lucia | “La scuola è una priorità | non un problema”

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Giornata di proteste oggi in, contro la decisione del presidente della Regione Vincenzo De Luca di chiudere le scuole fino al 30 ottobre. Decine di persone si sono radunate, sede della Regionea pochi passi dal lungomare di: “Laè una priorità, non un problema“, hanno urlato più volte le, che chiedono la riapertura degli istituti scolastici. Gli amministratori del gruppo Facebook “Protesta contro De Luca”, che conta già oltre 4mila membri, promuovono per domani, sabato 17 ottobre alle ore 12, una manifestazione in via. Ai genitori si sono uniti i conducenti dei bus ...