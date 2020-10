Beretta, consigliere Figc: “Mai parlato di playoff. Bolla? Il basket è diverso” (Di sabato 17 ottobre 2020) Mario Beretta, consigliere della Figc, ha parlato a Radio Sportiva di alcune questioni che riguardano il campionato: “E’ sempre un dispiacere vedere le partite senza spettatori, ma l’importante è che il calcio vada avanti, seguendo i protocolli. Un’altra chiusura sarebbe un danno incalcolabile. I playoff? Sono un’ipotesi in caso di ulteriore criticità, ma finora in Consiglio Federale non se n’è parlato. Ci auguriamo che il campionato possa proseguire senza cambiare nulla in corsa. Bolla? Il basket è un altro tipo di sport e di impegno rispetto al calcio. Dobbiamo ragionare sulle nostre abitudini ed esigenze. Non possiamo pensare di fare come gli altri. Allargamento rose? Con un numero di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 ottobre 2020) Mariodella, haa Radio Sportiva di alcune questioni che riguardano il campionato: “E’ sempre un dispiacere vedere le partite senza spettatori, ma l’importante è che il calcio vada avanti, seguendo i protocolli. Un’altra chiusura sarebbe un danno incalcolabile. I? Sono un’ipotesi in caso di ulteriore criticità, ma finora in Consiglio Federale non se n’è. Ci auguriamo che il campionato possa proseguire senza cambiare nulla in corsa.? Ilè un altro tipo di sport e di impegno rispetto al calcio. Dobbiamo ragionare sulle nostre abitudini ed esigenze. Non possiamo pensare di fare come gli altri. Allargamento rose? Con un numero di ...

