Alberto Matano risponde a Lorella Cuccarini: “Non ho mai litigato con nessuno” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Alberto Matano ritorna sulla querelle con Lorella Cuccarini, dopo le ultime accuse che la conduttrice gli aveva rivolto nel corso della trasmissione Verissimo. In occasione della consegna del Tapiro d’oro da parte di Striscia la notizia, il giornalista ha voluto stemperare le polemiche, negando allo stesso tempo le affermazioni della collega: “Sono una persona trasparente – ha dichiarato a Valerio Staffelli – non ho mai litigato con nessuno”. Le accuse di Lorella Cuccarini Ospite alcuni giorni fa di Verissimo, la Cuccarini aveva parlato dell’addio a La Vita in Diretta e delle tensioni con Alberto Matano: “È stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle e ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 ottobre 2020)ritorna sulla querelle con, dopo le ultime accuse che la conduttrice gli aveva rivolto nel corso della trasmissione Verissimo. In occasione della consegna del Tapiro d’oro da parte di Striscia la notizia, il giornalista ha voluto stemperare le polemiche, negando allo stesso tempo le affermazioni della collega: “Sono una persona trasparente – ha dichiarato a Valerio Staffelli – non ho maicon nessuno”. Le accuse diOspite alcuni giorni fa di Verissimo, laaveva parlato dell’addio a La Vita in Diretta e delle tensioni con: “È stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle e ...

zazoomblog : Alberto Matano commosso in diretta dopo quella notizia: “È un giorno triste non c’è più…” - #Alberto #Matano… - infoitcultura : Alberto Matano, il commosso ricordo di Jole Santelli: «Oggi è un giorno triste» - gratav : Alberto Matano in lacrime a Vita in Diretta: «Oggi è un giorno triste, non c'è più...» - BlackisG0ld : @ferropausini @traluscoefusco Beh Matano un pensierino a tiziano se fosse single...?????? eh alberto ??... - woopyaires : Alberto Matano invita il prof. Bassetti a 'La vita in diretta', ma poi non lo lascia parlare inserendo (da luminare… -