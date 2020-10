Violentava la figlia di 4 anni della compagna: “se racconti qualcosa ti picchio” (Di giovedì 15 ottobre 2020) In provincia di Frosinone un’altra vergognosa vicenda di pedofilia e violenza. Un uomo abusava di una bambina di 4 anni. La bambina di 4 anni aveva dei comportamenti strani ultimamente e il padre naturale se ne è accorto subito. Non voleva più abbracciare il suo papà. La piccola stava vivendo un trauma: il nuovo compagno della madre la Violentava. L’orco è di Ferentino, in provincia di Frosinone, e ha 38 anni. Minacciava la piccola: “se racconti qualcosa ti picchio”. E lei non raccontava nulla, ma era completamente cambiata: da bambina affettuosa era diventata introversa, taciturna, insofferente agli abbracci e ai gesti affettuosi, anche del vero padre. E’ stato proprio il padre naturale a ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 ottobre 2020) In provincia di Frosinone un’altra vergognosa vicenda di pedofilia e violenza. Un uomo abusava di una bambina di 4. La bambina di 4aveva dei comportamenti strani ultimamente e il padre naturale se ne è accorto subito. Non voleva più abbracciare il suo papà. La piccola stava vivendo un trauma: il nuovo compagnomadre la. L’orco è di Ferentino, in provincia di Frosinone, e ha 38. Minacciava la piccola: “seti picchio”. E lei non raccontava nulla, ma era completamente cambiata: da bambina affettuosa era diventata introversa, taciturna, insofferente agli abbracci e ai gesti affettuosi, anche del vero padre. E’ stato proprio il padre naturale a ...

DiversaEtica : RT @Gazzettino: Violentava la figlia di due anni e vendeva i filmati online: chiesti 8 anni per il papà pedofilo - ABosurgi : RT @Gazzettino: Violentava la figlia di due anni e vendeva i filmati online: chiesti 8 anni per il papà pedofilo - Gazzettino : Violentava la figlia di due anni e vendeva i filmati online: chiesti 8 anni per il papà pedofilo -

Ultime Notizie dalla rete : Violentava figlia Violentava la figlia di due anni e vendeva i filmati online: chiesti 8 anni per il papà... Il Gazzettino Tredicenne accusa il papà a Treviso: «Da un anno mi violenta»

Da un anno il padre la violentava. Rapporti sessuali completi ... Ha chiamato i carabinieri ed ha portato la figlia all’ospedale di Treviso per essere sottoposta ad una visita ginecologica ...

Figlia violenta terrorizzava i genitori. Arrestata per maltrattamenti in famiglia

Figlia violenta terrorizzava i genitori . Arrestata per maltrattamenti in famiglia. La polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare ...

Da un anno il padre la violentava. Rapporti sessuali completi ... Ha chiamato i carabinieri ed ha portato la figlia all’ospedale di Treviso per essere sottoposta ad una visita ginecologica ...Figlia violenta terrorizzava i genitori . Arrestata per maltrattamenti in famiglia. La polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare ...