VIDEO Giro d’Italia, highlights dodicesima tappa: Narvaez vince a Cesenatico, i big si marcano su 4000 metri di dislivello (Di giovedì 15 ottobre 2020) Oggi è andata in scena la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020, una frazione particolarmente esigente caratterizzata da quasi 4000 metri di dislivello in Emilia-Romagna. Partenza e arrivo a Cesenatico, lungo un tracciato di 204 km che ha ricalcato il percorso della mitica Nove Colli, la Gran Fondo più prestigiosa e partecipata del Bel Paese. A vincere nella città di Marco Pantani, calorosamente ricordato in questa giornata caratterizzata da una fittissima pioggia, è stato l’ecuadoriano Jhonatan Manuel Narvaez, uno dei fuggitivi della prima ora. Ci si aspettava un po’ di azione tra gli uomini di classifica, ma tutti i big sono giunti insieme al traguardo di Cesenatico. La ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Oggi è andata in scena ladeld’Italia 2020, una frazione particolarmente esigente caratterizzata da quasidiin Emilia-Romagna. Partenza e arrivo a, lungo un tracciato di 204 km che ha ricalcato il percorso della mitica Nove Colli, la Gran Fondo più prestigiosa e partecipata del Bel Paese. Are nella città di Marco Pantani, calorosamente ricordato in questa giornata caratterizzata da una fittissima pioggia, è stato l’ecuadoriano Jhonatan Manuel, uno dei fuggitivi della prima ora. Ci si aspettava un po’ di azione tra gli uomini di classifica, ma tutti i big sono giunti insieme al traguardo di. La ...

Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della dodicesima tappa del Giro d'Italia 2020, 204 km con partenza e arrivo a Cesenatico.