Usa, Covid: studenti si fanno contagiare per vendere il plasma con gli anticorpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo i "Covid party" per contagiarsi apposta arriva il plasma con gli anticorpi venduto in cambio di soldi. Accade negli Stati Uniti, in un college di proprietà dei Mormoni, il Brigham Young University, nello stato dell'Idaho. L'ingegnoso piano sarebbe stato messo in atto da alcuni studenti, che avrebbero cercato di infettarsi volontariamente per poi vendere … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

