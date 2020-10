“Sono stato tradito”, Gigi D’Alessio gela i fan: la confessione (Di giovedì 15 ottobre 2020) Gigi D’Alessio sabato 4 luglio è protagonista dell’ultima puntata su Rai Uno dello show Venti anni che siamo italiani condotto insieme a Vanessa Incontrada. L’artista napoletano e Anna Tatangelo hanno annunciato la rottura definitiva qualche settimana fa. Ospite di Francesca Fialdini, il cantante si è lasciato andare a qualche confessione sulla sua vita privata. Gigi … L'articolo “Sono stato tradito”, Gigi D’Alessio gela i fan: la confessione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 15 ottobre 2020)D’Alessio sabato 4 luglio è protagonista dell’ultima puntata su Rai Uno dello show Venti anni che siamo italiani condotto insieme a Vanessa Incontrada. L’artista napoletano e Anna Tatangelo hanno annunciato la rottura definitiva qualche settimana fa. Ospite di Francesca Fialdini, il cantante si è lasciato andare a qualchesulla sua vita privata.… L'articolo “Sonotradito”,D’Alessioi fan: laproviene da www.meteoweek.com.

