Sicilia | flop click day | Musumeci nomina collegio ispettivo e scrive lettere di fuoco ai dirigenti 3

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 ottobre 2020) (Adnkronos) – Ma neppure l’8 ottobre è stato possibile accedere alday. Perché dopo il crash registrato dalla piattaforma online che avrebbe dovuto dare il via alla ‘corsa’ telematica per ottenere una fetta dei 125 milioni di euro decisi con l’ultima finanziaria varata dall’Ars, la Regione si è arresa e ha annullato il ‘day’, decidendo di spalmare le risorse su tutte le aziende registrate sulla piattaforma andata in tilt “a causa di una problematica tecnica imputabile a Tim Spa”, come venne detto quel giorno.“Abbiamo deciso di continuare a considerare la platea degli imprenditori che si erano registrati sulla piattaforma – aveva spiegato l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano – Daremo ristoro alle ...