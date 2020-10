Sanremo 2021, svelata la nuova conduttrice e i primi cantanti in gara (Di giovedì 15 ottobre 2020) In attesa di scoprire se Sanremo 2021 si farà regolarmente, la data è stata confermata a marzo ovvero un mese dopo il consueto periodo di trasmissione. I conduttori sono stati svelati in questi mesi e saranno ancora una volta Amadeus e Fiorello. Tuttavia, i due saranno accompagnati da una figura femminile. Il ballottaggio era tra Vanessa Incontrada e Chiara Ferragni, ma pare che gli autori abbiano finalmente deciso in queste ore. Nel frattempo, sono spuntati anche i primi nomi dei possibili cantanti in gara. Sanremo 2021: Vanessa Incontrada o Chiara Ferragni? Salvo un’altra ondata che spingerà l’Italia a nuove misure restrittive causa Coronavirus, la nuova edizione del Festival di Sanremo si ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 15 ottobre 2020) In attesa di scoprire sesi farà regolarmente, la data è stata confermata a marzo ovvero un mese dopo il consueto periodo di trasmissione. I conduttori sono stati svelati in questi mesi e saranno ancora una volta Amadeus e Fiorello. Tuttavia, i due saranno accompagnati da una figura femminile. Il ballottaggio era tra Vanessa Incontrada e Chiara Ferragni, ma pare che gli autori abbiano finalmente deciso in queste ore. Nel frattempo, sono spuntati anche inomi dei possibiliin: Vanessa Incontrada o Chiara Ferragni? Salvo un’altra ondata che spingerà l’Italia a nuove misure restrittive causa Coronavirus, laedizione del Festival disi ...

Raiofficialnews : ??#Sanremo2021: online il regolamento ? - SanremoRai : È online il regolamento di #Sanremo2021 Tra le novità: la serata del giovedì dedicata alla 'Canzone d'autore', il r… - miaamataalice : RT @creTania_: Stiamo soli a Natale 2020 per poter guardare uniti Sanremo 2021. - caro_96_ : RT @creTania_: Stiamo soli a Natale 2020 per poter guardare uniti Sanremo 2021. - draacaaryss : RT @creTania_: Stiamo soli a Natale 2020 per poter guardare uniti Sanremo 2021. -