Salvatorico Renga, chi era il padre di Francesco Renga: “Soffriva da tempo”, età, cause (Di giovedì 15 ottobre 2020) Salvatorico Renga, padre del cantante Francesco, ha lasciato ieri la sua famiglia, all’età di 91 anni, il ricordo del figlio. Francesco Renga ed il padre, Salvatorico (Fonte foto: web)Una vita di sacrifici e lavoro, quella di Salvatorico, padre del cantante, Francesco Renga, scomparso ieri a 91 anni. Originario di Tula, nella provincia di Sassari, Salvatorico si era arruolato giovanissimo nella Guardia di Finanza. Questo il motivo, per cui si trasferì al Nord. Francesco ad esempio, è nato ad Udine. Gli ultimi anni però, non sono stati facili, ed una ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 ottobre 2020)del cantante, ha lasciato ieri la sua famiglia, all’età di 91 anni, il ricordo del figlio.ed il(Fonte foto: web)Una vita di sacrifici e lavoro, quella didel cantante,, scomparso ieri a 91 anni. Originario di Tula, nella provincia di Sassari,si era arruolato giovanissimo nella Guardia di Finanza. Questo il motivo, per cui si trasferì al Nord.ad esempio, è nato ad Udine. Gli ultimi anni però, non sono stati facili, ed una ...

