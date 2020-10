Roma, lo arrestano per furto ma la mattina dopo è già libero: e lui ne approfitta per rapinare una donna (Di giovedì 15 ottobre 2020) Appena liberato a seguito dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Roma per un furto che aveva perpetrato nella notte precedente, un 22enne romeno è finito nuovamente in manette con l’accusa di rapina aggravata. Ad arrestarlo, dopo appena un’ora dalla sua liberazione, sono stati i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina che lo hanno bloccato in via della Scrofa, nel cuore della Capitale, dopo aver rapinato una donna 60enne che stava rincasando in vicolo della Campana. Individuata la vittima che rientrava in casa dopo aver fatto la spesa, con alcune buste piene, il malvivente l’ha raggiunta e cogliendola di sorpresa, l’ha scaraventata di schiena a terra e le ha strappato con violenza un girocollo in oro, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Appena liberato a seguito dell’udienza di convalida presso il Tribunale diper unche aveva perpetrato nella notte precedente, un 22enne romeno è finito nuovamente in manette con l’accusa di rapina aggravata. Ad arrestarlo,appena un’ora dalla sua liberazione, sono stati i Carabinieri della StazioneSan Lorenzo in Lucina che lo hanno bloccato in via della Scrofa, nel cuore della Capitale,aver rapinato una60enne che stava rincasando in vicolo della Campana. Individuata la vittima che rientrava in casaaver fatto la spesa, con alcune buste piene, il malvivente l’ha raggiunta e cogliendola di sorpresa, l’ha scaraventata di schiena a terra e le ha strappato con violenza un girocollo in oro, ...

