Regno Unito, previsto un periodo di 14 giorni di auto-isolamento per chi arriva dall’Italia (Di giovedì 15 ottobre 2020) In seguito all’aumento dei casi di positività al Covid-19 in Italia, il ministero dei Trasporti britannico ha annunciato che chiunque arrivi dall’Italia e voglia entrare nel Regno Unito è costretto ad osservare un periodo di 14 giorni di auto-isolamento. Attualmente l’Italia conta circa 381 mila positivi, vale a dire quasi 300mila in meno al Regno Unito, che oggi giovedì 15 ottobre ha fatto registrare ben 18.980 nuovi contagi. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) In seguito all’aumento dei casi di positività al Covid-19 in Italia, il ministero dei Trasporti britannico ha annunciato che chiunque arrivi dall’Italia e voglia entrare nelè costretto ad osservare undi 14di. Attualmente l’Italia conta circa 381 mila positivi, vale a dire quasi 300mila in meno al, che oggi giovedì 15 ottobre ha fatto registrare ben 18.980 nuovi contagi.

