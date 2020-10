Questo Nintendo DS usato nasconde un messaggio emozionante da parte della ex proprietaria (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'acquisto di console usate, soprattutto da estranei, presenta sempre un rischio. Nonostante il sistema ci venga offerto in perfette condizioni, senza guasti e con tutti i componenti perfettamente funzionanti, la verità è che tutto Questo potrebbe non essere vero, e quando ce ne rendiamo conto di solito è troppo tardi. Fortunatamente per Questo utente, la console di seconda mano che ha acquistato online non solo era intatta, ma al suo interno nascondeva anche un messaggio commovente da parte dell'ex proprietaria. Tramite Reddit, l'utente acollier25 ha deciso di acquistare un Nintendo DS usato della versione The Legend of Zelda, ma con sua sorpresa, la console includeva accanto un'adorabile nota che potete leggere di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'acquisto di console usate, soprattutto da estranei, presenta sempre un rischio. Nonostante il sistema ci venga offerto in perfette condizioni, senza guasti e con tutti i componenti perfettamente funzionanti, la verità è che tuttopotrebbe non essere vero, e quando ce ne rendiamo conto di solito è troppo tardi. Fortunatamente perutente, la console di seconda mano che ha acquistato online non solo era intatta, ma al suo internova anche uncommovente dadell'ex. Tramite Reddit, l'utente acollier25 ha deciso di acquistare unDSversione The Legend of Zelda, ma con sua sorpresa, la console includeva accanto un'adorabile nota che potete leggere di ...

