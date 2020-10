Pechino censura la mostra su Gengis Khan a Nantes. Il progetto slitta al 2024 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una mostra sul condottiero Gengis Khan e l’impero mongolo in un’esposizione allo Château des ducs de Bretagne di Nantes. Evento da realizzare in collaborazione con il Museo della Mongolia Interna di Hohot, in Cina. Il progetto però non potrà decollare, almeno per ora: tutta colpa dell’Ufficio dei Beni culturali di Pechino che si è messo in mezzo e che ha “ordinato” di epurare il linguaggio della mostra dalle parole “Gengis Khan” e “impero”. Una censura che fa slittare la mostra su Gengis Khan Una censura che costringe gli organizzatori della ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Unasul condottieroe l’impero mongolo in un’esposizione allo Château des ducs de Bretagne di. Evento da realizzare in collaborazione con il Museo della Mongolia Interna di Hohot, in Cina. Ilperò non potrà decollare, almeno per ora: tutta colpa dell’Ufficio dei Beni culturali diche si è messo in mezzo e che ha “ordinato” di epurare il linguaggio delladalle parole “” e “impero”. Unache fare lasuUnache costringe gli organizzatori della ...

Ultime Notizie dalla rete : Pechino censura Il governo cinese censura la mostra di Nantes sulla Mongolia, e il museo la rimanda al 2024 Linkiesta.it Gengis Khan vietato: stop alla mostra

Pechino voleva cambiarne anche il titolo ... Che ha parlato chiaramente di «censura» e ha addirittura approfittato dell'occasione per sottolineare l'inasprimento delle posizioni del governo cinese ...

Statua equestre di Gengis Khan a Tsonjin Boldog, Mongolia (immagine scattata dall’autore)

Pechino ha chiesto di cancellare parole come “Gengis Khan” e “impero”, poi hanno riscritto tutto il programma. Forte della sua partecipazione grazie alla collaborazione con il museo di Hohhot ha vanta ...

