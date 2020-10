Paulo Sousa: «Si capiva che Chiesa fosse pronto, alla Juve può fare bene» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Federico Chiesa è pronto per il debutto con la Juventus e per Paulo Sousa, suo ex tecnico della Fiorentina, farà molto bene. L’ex tecnico della Fiorentina Paulo Sousa ha rilasciato un’intervista Gianlucadimarzio.com in cui ha ripercorso i momenti che hanno portato al debutto in Serie A di Federico Chiesa, commentando anche il suo passaggio alla Juventus. DEBUTTO – «Federico era già pronto, si capiva subito: ha una famiglia importante che lo ha sempre sostenuto e soprattutto aveva voglia di arrivare. Quello che faceva non era mai abbastanza. Ma non in partita, in allenamento. “Con i dirigenti della Fiorentina ero stato ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Federicoper il debutto con lantus e per, suo ex tecnico della Fiorentina, farà molto. L’ex tecnico della Fiorentinaha rilasciato un’intervista Gianlucadimarzio.com in cui ha ripercorso i momenti che hanno portato al debutto in Serie A di Federico, commentando anche il suo passaggiontus. DEBUTTO – «Federico era già, sisubito: ha una famiglia importante che lo ha sempre sostenuto e soprattutto aveva voglia di arrivare. Quello che faceva non era mai abbastanza. Ma non in partita, in allenamento. “Con i dirigenti della Fiorentina ero stato ...

