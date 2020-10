"Non hanno fatto niente, giù le mani dagli italiani": Elisabetta Gardini, la sfuriata contro un governo inesistente (Di giovedì 15 ottobre 2020) Torna a farsi sentire Elisabetta Gardini, che di buon mattino, ospite in collegamento con Agorà su Rai 3, punta il dito contro Giuseppe Conte e il governo, contro la gestione dell'emergenza coronavirus. O meglio, contro la "non gestione". Infatti, l'esponente di Fratelli d'Italia parte in quarta insistendo sul fatto che "questo governo non ha fatto niente". Quindi, la Gardini spiega come "i mezzi pubblici affollati sono un problema grave, non può essere solo una responsabilità delle regioni. In emergenza solo il governo può intervenire, non si può scaricare la responsabilità sui cittadini", conclude. Chiaro l'ultimo riferimento a Giuseppe Conte, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Torna a farsi sentire, che di buon mattino, ospite in collegamento con Agorà su Rai 3, punta il ditoGiuseppe Conte e illa gestione dell'emergenza coronavirus. O meglio,la "non gestione". Infatti, l'esponente di Fratelli d'Italia parte in quarta insistendo sulche "questonon ha". Quindi, laspiega come "i mezzi pubblici affollati sono un problema grave, non può essere solo una responsabilità delle regioni. In emergenza solo ilpuò intervenire, non si può scaricare la responsabilità sui cittadini", conclude. Chiaro l'ultimo riferimento a Giuseppe Conte, ...

Madignano (Agenzia Fides) – Il deserto del sequestro "è stato tempo di grande silenzio, di purificazione, di ritorno alle origini e all’essenziale. Un’opportunità per rivedere il film della mia vita.

Gigi Meroni, ala destra per sempre

Oggi il calcio ha (quasi) perso memoria del dribbling. I giocatori si liberano subito del pallone, devono rispondere a tattica e schemi, non possono improvvisare, dare sfogo al proprio istinto. E l’al ...

