MotoGP | Bradl | ' Anche Marc Marquez faticherebbe con questa Honda'

F1inGenerale_ : MotoGP | Al GP di Aragon ci sarà ancora Bradl #MotoGP #AragonGP - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP| @stefanbradl : 'Con questa @HRC_MotoGP anche @marcmarquez93 farebbe fatica' - - motograndprixit : #MotoGP| @stefanbradl : 'Con questa @HRC_MotoGP anche @marcmarquez93 farebbe fatica' - - P300it : MotoGP | GP Francia 2020, Bradl (Honda Repsol): “Dopo non aver disputato la FP1 sotto la pioggia ero un po’ preoccu… - Delio92 : L'unico pilota che ne 'approfitta' per la lotta al mondiale è #dovizioso arrivando 4° recuperando 6 punti su… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Bradl

Stefan Bradl, collaudatore Honda in MotoGP e sostituto dell'infortunato Marc Marquez in sella alla moto del team ufficiale Repsol Honda, ha parlato dei problemi della RC213V di quest'anno, evidenziand ...Il pilota tedesco che sostituisce il lungodegente dalla prima gara di Jerez Marc Marquez, analizza la moto: "Abbiamo problemi a far funzionare la nuova gomma Michelin" ...