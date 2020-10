Morte Jole Santelli, Sergio Mattarella: “Prima donna a diventare presidente della Regione Calabria, si è distinta per tenacia, temperamento e combattività” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “L’improvvisa, dolorosa notizia della Morte prematura di Jole Santelli riempie di tristezza. Desidero esprimere il cordoglio più profondo e i sensi della mia vicinanza ai familiari, agli amici, a quanti con lei hanno condiviso l’impegno politico e istituzionale, e a tutta la comunità calabrese, che pochi mesi fa l’aveva scelta come presidente della Regione”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Jole Santelli, prima donna a ricoprire il ruolo di presidente della Regione Calabria, si ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) “L’improvvisa, dolorosa notiziaprematura diriempie di tristezza. Desidero esprimere il cordoglio più profondo e i sensimia vicinanza ai familiari, agli amici, a quanti con lei hanno condiviso l’impegno politico e istituzionale, e a tutta la comunità calabrese, che pochi mesi fa l’aveva scelta come”. Lo afferma ilRepubblica,. “, primaa ricoprire il ruolo di, si ...

